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Рогозин высказался о перспективах перекрестных полетов на МКС

Дмитрий Рогозин заявил, что преждевременно принимать решение о перекрестных полетах на МКС

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказался о перспективах перекрестных полетов на МКС и заявил, что ситуация серьезно изменилась с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы «Роскосмоса» телеканалу «Москва 24»

«Мы это обсуждали в прошлом году. В этом году ситуация кардинально поменялась. <...> Поэтому некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно сейчас принимать решение об этих перекрестных полетах», — приводит слова Рогозина информационное агентство.

Глава «Роскосмоса» пояснил, что решение отчасти обусловлено «совершенно безумной реакцией американцев и других стран, которые являются партнерами по МКС», на спецоперацию РФ на Украине.

Ранее сообщалось, о задержании двух иностранцев на территории космодрома Байконур. В районе стартовой площадки 112 были задержаны гражданин Великобритании Рич Бенджамин и гражданка Белоруссии Алина Зелупа.

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Никита Савин
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