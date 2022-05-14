Россиянам раскрыли причину неопределенности статуса электросамокатов

МВД: статус электросамокатов не определен, поскольку дороги для них еще не готовы

Правовой статус средств индивидуальной мобильности (СИМ) В России пока не определен, поскольку улицы и дороги большинства российских городов и поселков еще не готовы к их появлению как отдельной категории участников дорожного движения. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, который есть в распоряжении ТАСС.

«Исходя из результатов анализа данных о местах улично-дорожной сети, где зарегистрированы ДТП с участием СИМ, а также данных о нарушениях пользователей СИМ можно предположить, что улично-дорожная сеть населенных пунктов в большинстве случаев не готова к появлению новой категории участников дорожного движения», — указано в материалах.

Отмечается, что зарегистрированные ДТП с участием СИМов в основном происходили на перекрестках и могли быть связаны с внезапным появлением таких средств на пути движения автомобилей или наоборот.

«В связи с тем, что дороги населенных пунктов остаются неприспособленными для пользователей СИМ, отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, не определен их правовой статус в качестве категории участников дорожного движения, движение СИМ остается неупорядоченным», — подчеркивается в обзоре.

Ранее стало известно, что в России ограничат допустимую скорость СИМов. На всех ввозимых в Россию электросамокатах, моноколесах и гироскутерах будет установлено ограничение скорости до 25 километров в час.

Также сообщалось, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности, в том числе, электросамокатов и скутеров.