Бомбоубежище на «Азовстали» в Мариуполе сняли на видео изнутри

Корреспондент РИА Новости показал изнутри бомбоубежище на «Азовстали» в Мариуполе

Опубликовано видео изнутри бомбоубежища на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», находящегося на территории, которую уже не контролируют украинские военные. Кадры в субботу, 14 мая, публикует РИА Новости.

Судя по табличке на входе в здание, заброшенное бомбоубежище приписано к кузнечно-прессовому цеху «Азовстали». Войти в него можно только через боковую дверь, главный вход закрыт. Спускаясь по лестнице вниз, можно прочесть, что ключи «находятся у командира Звонаревой Натальи Петровны». Эта надпись, как и все остальные, встреченные оператором далее, — на русском языке.

Ниже, примерно на уровне четырех-пяти метров под землей, находятся толстые бронированные герметичные двери. Видно, что в помещениях бомбоубежища краска и штукатурка ободраны. В электрощитовой стоят пустые ящики для щитков, оборудование выдрано.

Дальше — комната для хранения средств индивидуальной защиты, где, судя по описи на стене, должны лежать также домкраты и кувалды — очевидно, на случай вызволения людей из-под завалов. Ничего этого на самом деле здесь нет — на полке лежит только веник.

В другом помещении стоят пустые 800-литровые баки для воды. Рядом с распечатанным законом Украины «О гражданской обороне» висит инструкция на русском, которая гласит: «Убежище в мирное время должно использоваться для нужд народного хозяйства. При этом должна быть полностью сохранена работоспособность всего оборудования».

На стене склада продуктов указаны нормы: «Норма закладки продуктов по убежищу кузнечно-прессового цеха "Азовстали". Сухари — 270 килограммов, консервы — 153 килограмма, сахар – 45 килограммов. Суточная норма продуктов на человека: сухари — 960 граммов, консервы — 510 граммов, сахар — 150 граммов». При этом на полках лежат только пустые коробки с надписями «Сухари» и «Сахар».

Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе «Азовсталь» остаются более двух тысяч солдат украинского батальона «Азов».

Позже, 13 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход украинских военнослужащих с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие. Он пообещал, что к ним будут относиться соответствующим образом, а раненым окажут необходимую медицинскую помощь.