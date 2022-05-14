Корабли КНР вошли в зону у спорных японских островов в Восточно-Китайском море

Kyodo: корабли КНР вошли в зону вблизи спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море

Четыре патрульных корабля морской полиции Китая вошли в зону вблизи спорных японских островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые претендует КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Уточняется, что Управление безопасности на море Японии направило китайским кораблям предупреждение с требованием покинуть эту зону.

Острова Сенкаку являются предметом споров между Пекином и Токио. После Второй мировой войны они находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. Китай считает, что японская сторона удерживает их незаконно.

Япония в свою очередь отмечает, что КНР начала претендовать на эту территорию в 1970 годах из-за того, что их акватория богата полезными ископаемыми. Спор обострился в 2012 году, когда правительство Японии выкупило три из пяти островов у частного владельца, подчеркнув их государственный статус.

18 апреля сообщалось, что Япония расширит оборону на южных территориях после увеличения Китаем своего присутствия вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море. По словам генерала Ёсихидэ Ёсиды, начальника штаба Сухопутных сил самообороны Японии (GSDF), расширение дополнительных оборонительных сил необходимо, чтобы послать сильный сигнал претендующим на территории противникам.