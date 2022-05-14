В США решили оспорить запрет на блокировку пользователей за политические взгляды

Reuters: Twitter и Google оспорят в ВС США запрет на блокировку за политические взгляды

Лоббистские группы, представляющие ряд американских технологических компаний, в том числе корпорацию Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), Twitter и Google подали экстренный запрос в Верховный суд США с целью приостановить действие закона штата Техас, запрещающего крупным соцсетям блокировать пользователей за их политические взгляды. Об этом пишет агентство Reuters.

Согласно этому закону, социальным сетям более чем с 50 миллионами активных пользователей в месяц запрещается блокировать аккаунты людей на основании их политических взглядов. Кроме того, эти соцсети обязаны публично раскрывать принципы модерации контента.

Лоббистские группы, такие как NetChoice и Ассоциация компьютерной и коммуникационной индустрии (CCIA), подали иск против закона вскоре после его подписания губернатором Техаса в сентябре прошлого года.

В декабре окружной суд заблокировал закон, постановив, что подобные ограничения несут ущерб праву компаний на свободу слова. Однако в среду апелляционный суд приостановил блокировку, и закон вошел в силу.

Ранее стало известно, что суд в Калифорнии отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа к компании Twitter. Он требовал восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки. Также Трамп добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.