В ДНР сообщили об обстреле школы и детского сада

Штаб ДНР сообщил об обстреле здания школы и детского сада в Донецке украинскими войсками

Украинские войска обстреляли здания школы и детского сада в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Об этот стало известно из заявления штаба ДНР, передает РИА Новости.

Утверждается, что в результате обстрела повреждено здание детского сада номер 386, которое располагается на улице Щипачева. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР.

Ранее, 13 мая, съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под обстрел в ДНР. Операторы попали под ракетный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Докучаевском.