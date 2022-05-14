Приостановку покупки Маском акций Twitter оценили

Юрист Семеновский: остановка покупки Маском Twitter может считаться нарушением закона

Действия миллиардера Илона Маска могут иметь негативные последствия, потому что они могут быть восприняты как манипуляция рынком. Шаги подобного характера могут содержать в себе состав деликатного правонарушения, однако ответственность за них будет носить только имущественный характер в виде штрафов. Так оценил приостановку Маском сделки по покупке Twitter старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Семеновский. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях американского законодательства.

Негативные последствия

Акции Twitter на премаркете на бирже Nasdaq рухнули почти на 26 процентов после того, как Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети, свидетельствуют данные площадки. 13 мая бизнесмен сообщил в своем аккаунте Twitter, что сделка по покупке соцсети временно заморожена. Ожидается окончание проверки данных по числу фейковых аккаунтов.

«Акционерное законодательство США является очень чувствительным к вопросам совершения крупных сделок, своевременного раскрытия информации и в целом тех факторов, которые могут оказать существенное воздействие на рынок акций и капитализацию компаний», — сообщил Семеновский.

Юрист уверен, что перед покупкой крупного бизнеса в США обязательно проводятся его оценка и аудит. Без получения таких данных сделки не происходят.

«В этой связи может быть два вывода: либо Маск действительно изначально поторопился сообщить о покупке Twitter, когда еще не имел полных данных о состоянии и деталях работы соцсети, либо Маск уже знает все сведения о компании и просто генерирует информационные поводы на горячей теме», — сказал он.

Оба действия могут иметь негативные последствия, которые могут восприниматься как манипуляция рынком Игорь Семеновский юрист

Семеновский поделился сведениями, что против Маска уже проводится расследование.

«По данным ряда американских СМИ, федеральный регулятор — Комиссия по ценным бумагам и биржам США — уже расследует несвоевременное раскрытие Маском покупки доли в Twitter и усиление его корпоративного контроля за сервисом», — отметил юрист.

При этом Семеновский убежден, что ответственность будет носить только имущественный характер.

Действия подобного характера могут содержать в себе состав деликатного правонарушения, однако ответственность за него будет носить имущественный характер в виде штрафов Игорь Семеновский юрист

«Также возможны неблагоприятные корпоративные последствия. Привлечение к уголовной ответственности в данном случае крайне маловероятно», — считает он.

Судебное прошлое Маска

Семеновский напомнил, что административные и судебные процедуры Маску уже являются знакомыми.

«Несколькими годами ранее в адрес бизнесмена уже звучали обвинения со стороны представителей других компаний и регуляторов. Это касалось манипуляцией стоимостью акций его компании Tesla, средством для которых являлись как раз таки сообщения в соцсети Twitter. В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обязала Маска не раскрывать важную информацию о работе Tesla без ее предварительного одобрения», — сказал юрист.

Еще одна скандальный инцидент произошел в 2021 году, сообщил Семеновский.

«История связана с манипуляцией в 2021 году ценами на криптовалюты, в частности Dogecoin, Ethereum и Bitcoin. Поскольку Маск обладает огромным авторитетом и популярностью в США, на его мнение полагаются многие рядовые инвесторы, доля которых может достигать до 40 процентов от рынка. Этот и так волатильный рынок подвергался существенному воздействию именно из-за Маска, что также привлекало пристальное внимание регуляторов», — заключил он.

Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября 2022 года. Целью покупки Twitter бизнесмен назвал не коммерческие интересы и поиск интересных вложений, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

