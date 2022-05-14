Приостановку покупки Маском акций Twitter оценили
Действия миллиардера Илона Маска могут иметь негативные последствия, потому что они могут быть восприняты как манипуляция рынком. Шаги подобного характера могут содержать в себе состав деликатного правонарушения, однако ответственность за них будет носить только имущественный характер в виде штрафов. Так оценил приостановку Маском сделки по покупке Twitter старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Семеновский. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях американского законодательства.
Негативные последствия
Акции Twitter на премаркете на бирже Nasdaq рухнули почти на 26 процентов после того, как Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети, свидетельствуют данные площадки. 13 мая бизнесмен сообщил в своем аккаунте Twitter, что сделка по покупке соцсети временно заморожена. Ожидается окончание проверки данных по числу фейковых аккаунтов.
«Акционерное законодательство США является очень чувствительным к вопросам совершения крупных сделок, своевременного раскрытия информации и в целом тех факторов, которые могут оказать существенное воздействие на рынок акций и капитализацию компаний», — сообщил Семеновский.
Юрист уверен, что перед покупкой крупного бизнеса в США обязательно проводятся его оценка и аудит. Без получения таких данных сделки не происходят.
«В этой связи может быть два вывода: либо Маск действительно изначально поторопился сообщить о покупке Twitter, когда еще не имел полных данных о состоянии и деталях работы соцсети, либо Маск уже знает все сведения о компании и просто генерирует информационные поводы на горячей теме», — сказал он.
Оба действия могут иметь негативные последствия, которые могут восприниматься как манипуляция рынком
Семеновский поделился сведениями, что против Маска уже проводится расследование.
«По данным ряда американских СМИ, федеральный регулятор — Комиссия по ценным бумагам и биржам США — уже расследует несвоевременное раскрытие Маском покупки доли в Twitter и усиление его корпоративного контроля за сервисом», — отметил юрист.
При этом Семеновский убежден, что ответственность будет носить только имущественный характер.
Действия подобного характера могут содержать в себе состав деликатного правонарушения, однако ответственность за него будет носить имущественный характер в виде штрафов
«Также возможны неблагоприятные корпоративные последствия. Привлечение к уголовной ответственности в данном случае крайне маловероятно», — считает он.
Судебное прошлое Маска
Семеновский напомнил, что административные и судебные процедуры Маску уже являются знакомыми.
«Несколькими годами ранее в адрес бизнесмена уже звучали обвинения со стороны представителей других компаний и регуляторов. Это касалось манипуляцией стоимостью акций его компании Tesla, средством для которых являлись как раз таки сообщения в соцсети Twitter. В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обязала Маска не раскрывать важную информацию о работе Tesla без ее предварительного одобрения», — сказал юрист.
Еще одна скандальный инцидент произошел в 2021 году, сообщил Семеновский.
«История связана с манипуляцией в 2021 году ценами на криптовалюты, в частности Dogecoin, Ethereum и Bitcoin. Поскольку Маск обладает огромным авторитетом и популярностью в США, на его мнение полагаются многие рядовые инвесторы, доля которых может достигать до 40 процентов от рынка. Этот и так волатильный рынок подвергался существенному воздействию именно из-за Маска, что также привлекало пристальное внимание регуляторов», — заключил он.
Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября 2022 года. Целью покупки Twitter бизнесмен назвал не коммерческие интересы и поиск интересных вложений, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.