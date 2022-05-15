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Бурый медведь убил американского солдата

Военнослужащий армии США Сет Плант погиб после нападения бурого медведя на Аляске

Фото: Thomas Sbampato / Reuters

В американском штате Аляска бурый медведь убил одного военнослужащего и ранил другого. Об этом сообщает WSVN.

В результате нападения погиб 30-летний штаб-сержант Сет Плант, он 12 лет служил в армии США, ездил в годичную командировку в Афганистан и был переведен на Аляску в 2021 году. Второй солдат получил незначительные травмы и уже выписался из больницы.

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Недалеко от места, где произошло нападение, обнаружили медвежью берлогу, в которой находились два медвежонка. Медведицу найти не удалось. Власти не исключают, что она пыталась защищать детенышей.

Ранее сообщалось, что на Аляске велосипедист отбился от напавшего на него 200-килограммового бурого медведя с помощью удара ногой. В момент нападения у мужчины было огнестрельное оружие, но он им не воспользовался.

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Олег Парамонов
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