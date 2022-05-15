Байден решил сократить дефицит бюджета США

Президент Байден сообщил о решении сократить дефицит бюджета США на 1,5 триллиона долларов

Президент США Джо Байден сообщил, что американские власти решили сократить дефицит бюджета страны на рекордные 1,5 триллиона долларов. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Байден отметил, что при его предшественнике, Дональде Трампе, дефицит увеличивался с каждым годом. «В этом году мы [администрация президента] находимся на пути к сокращению дефицита на 1,5 трлн долларов — самое большое сокращение за один год за всю историю», — заявил он.

Американский лидер подчеркнул, что сокращение дефицита бюджета — один из основных способов ослабить инфляционное давление.

Ранее Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про ответственных за инфляцию в стране. Американского лидера спросили, причисляет ли он себя и администрацию к ответственным за повышение цен. «Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти», — ответил политик.

Президент США не раз указывал, что причина инфляции — спецоперация РФ на Украине. Хотя ряд американцев не соглашается с Байденом, в основном общественность продолжает поддерживать санкции в отношении России и предоставление Украине оружия.