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Глава МИД Британии выступила за ускоренный прием Финляндии в НАТО

Глава МИД Британии Трасс выступила за ускоренную интеграцию Финляндии в НАТО

Фото: Hannah McKay / Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила за ускоренный прием Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

«Соединенное Королевство поддержит заявку Финляндии на предоставление членства [в альянсе]. Теперь НАТО необходимо быстро работать, чтобы интегрировать наших друзей», — заявила министр.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна официально решила вступить в НАТО. Решение о присоединении к альянсу будет обсуждаться в финском парламенте 16 мая.

Комментируя реакцию Москвы, Ниинисте заметил, что она оказалась более сдержанной, чем он предполагал. Вместе с тем, по словам главы государства, решение Финляндии о вступлении в НАТО, несомненно, изменит взаимоотношения страны с Россией.

В апреле Трасс говорила, что Великобритания поддержит любое решение Швеции и Финляндии по вопросу о вступлении в альянс. По ее словам, Швеция и Финляндия свободны в выборе своего будущего без вмешательства со стороны.

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Алина Гончарова
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