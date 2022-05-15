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Президент Финляндии оценил реакцию России на вступление страны в НАТО

Президент Ниинисте назвал сдержанной реакцию России на вступление Финляндии в НАТО

Фото: Lehtikuva / Reuters

Реакция России на решение Финляндии вступить в НАТО оказалась сдержаннее, чем ожидалась. Об этом, оценивая реакцию Москвы, заявил президент страны Саули Ниинисте на пресс-конференции в Хельсинки, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, в отношениях Москвы и Хельсинки многое остается неопределенным. Ниинисте считает, что решение Финляндии о вступлении в НАТО, несомненно, изменит взаимоотношения страны с Россией.

Президент Финляндии не увидел в настоящий момент подготовки России к действиям военного характера в качестве ответа на вступление в Североатлантический альянс.

О том, что Финляндия официально решила вступить в НАТО, Ниинисте сообщил в воскресенье, 15 мая. Глава государства рассказал, что он принял подобное решение вместе с комитетом по внешней политике и безопасности. Президент назвал событие историческим, подчеркнув, что страна будет нести ответственность за безопасность НАТО.

До этого решения Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинисте. Инициатором разговора были Хельсинки. Тогда президент России сообщил о последствиях изменения внешнеполитического курса скандинавской страны, отметив, что отказ Финляндии от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности стране нет.

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Анастасия Шейкина
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