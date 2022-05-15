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В Госдуме заявили об усилении вмешательства G7 во внутренние дела России

Депутат Пискарев указал на усиление вмешательства стран G7 во внутренние дела России

Фото: Reuters

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале заявил о навязывании странами Группы семи (G7) своих представлений о демократии.

Депутат указал на усиление вмешательства во внутренние дела РФ со стороны Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США. Он отметил, что встреча, по итогам которой главы внешнеполитических ведомств G7 решили усилить санкционное давление на Россию, подтверждает потребность в совершенствовании законодательства по защите суверенитета страны.

«"Семерка" также обязуется защищать "информационную среду от иностранных информационных манипуляций и вмешательств". Под этим, очевидно, подразумевается дальнейшее усиление цензуры и зачистка западного информационного пространства и соцсетей от российских СМИ и любых мнений, которые расходятся с "генеральной линией". Такая вот "демократия"», — написал Пискарев.

Ранее лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Государства выразили готовность «продолжать борьбу» ради народа Украины, Европы и мирового сообщества.

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Евгений Шульгин
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