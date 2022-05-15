В Госдуме заявили об усилении вмешательства G7 во внутренние дела России

Депутат Пискарев указал на усиление вмешательства стран G7 во внутренние дела России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале заявил о навязывании странами Группы семи (G7) своих представлений о демократии.

Депутат указал на усиление вмешательства во внутренние дела РФ со стороны Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США. Он отметил, что встреча, по итогам которой главы внешнеполитических ведомств G7 решили усилить санкционное давление на Россию, подтверждает потребность в совершенствовании законодательства по защите суверенитета страны.

«"Семерка" также обязуется защищать "информационную среду от иностранных информационных манипуляций и вмешательств". Под этим, очевидно, подразумевается дальнейшее усиление цензуры и зачистка западного информационного пространства и соцсетей от российских СМИ и любых мнений, которые расходятся с "генеральной линией". Такая вот "демократия"», — написал Пискарев.

Ранее лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Государства выразили готовность «продолжать борьбу» ради народа Украины, Европы и мирового сообщества.