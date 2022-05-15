Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на «Евровидении»

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на «Евровидении»

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» во время выступления перед неформальной министерской встречей альянса в Берлине, передает РИА Новости.

«Я бы хотел поздравить Украину с победой на конкурсе "Евровидение"… Мы вчера наблюдали массивную поддержку по всей Европе… Конечно, песня также была прекрасна», — заявил Джоанэ.

По итогам зрительского голосования Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania набрала 631 балл и стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение», который в 2022 году проходит в итальянском Турине. Второе место заняла Великобритания с результатом 466 голосов.

Это уже третья победа Украины на «Евровидении». В 2004 году в Турции на первое место вышла певица Руслана с песней Wild Dances, а в 2016 победила певица Джамала с композицией «1944».

По условиям «Евровидения» следующий конкурс должен пройти в стране, которая стала победителем. При этом президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы конкурс однажды прошел в Мариуполе. По словам главы государства, «мужество украинцев поражает мир, а музыка покоряет Европу».