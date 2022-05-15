Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на «Евровидении»

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на «Евровидении»

Фото: MIchelle Tantussi / Reuters

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» во время выступления перед неформальной министерской встречей альянса в Берлине, передает РИА Новости.

«Я бы хотел поздравить Украину с победой на конкурсе "Евровидение"… Мы вчера наблюдали массивную поддержку по всей Европе… Конечно, песня также была прекрасна», — заявил Джоанэ.

По итогам зрительского голосования Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania набрала 631 балл и стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение», который в 2022 году проходит в итальянском Турине. Второе место заняла Великобритания с результатом 466 голосов.

Это уже третья победа Украины на «Евровидении». В 2004 году в Турции на первое место вышла певица Руслана с песней Wild Dances, а в 2016 победила певица Джамала с композицией «1944».

По условиям «Евровидения» следующий конкурс должен пройти в стране, которая стала победителем. При этом президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы конкурс однажды прошел в Мариуполе. По словам главы государства, «мужество украинцев поражает мир, а музыка покоряет Европу».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Карпова
Обсудить
Последние новости
Экономисты назвали три сценария влияния санкций на ВВП России
Звезду «Как я встретил вашу маму» осудили из-за тарелки с мертвой Эми Уайнхаус
В Госдуме оценили победу Украины на «Евровидении-2022»
Бастрыкин поручил расследовать обстрел поселка в Белгородской области ВСУ
Машина такси наехала на женщину с ребенком в Подмосковье
Чурикова высказалась о влиянии повестки на итоги «Евровидения»
СКР разберется в обстоятельствах преступлений польских наемников в ЛНР
Профессор центра Гамалеи назвал способ обезопасить себя от клещевого энцефалита
Во время бунта в херсонской колонии погиб человек
Минобороны сообщило об уничтожении двух С-300 ВСУ в Сумской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.