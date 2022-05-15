Раскрыта опасность COVID-19 для печени

Гепатолог Вялов назвал COVID-19, фиточай и чистку организма причинами невирусного гепатита

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог, автор книги «О чем молчит печень» Сергей Вялов заявил, что гепатит не всегда возникает из-за вирусной инфекции. Его развитие провоцируют и другие факторы, рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Вялов заявил, что негативное влияние на печень оказывает коронавирус. Врач раскрыл опасность COVID-19 для этого органа и назвал его одной из причин невирусного гепатита, поскольку для лечения инфекции используется множество препаратов. Фиточай и излишнее увлечение чисткой организма, также приводят к поражению печени.

«Исследование, проведенное в Америке, показало, что большая часть случаев невирусного гепатита, причину которых было трудно установить, являлись результатом использования разных средств для очищения организма, в том числе фиточаев, китайских средств народной медицины, индийских препаратов для похудения, а также, как это ни парадоксально, средств для "чистки" печени и кишечника», — рассказал Вялов.

Специалист напомнил, что симптомами невирусного гепатита на ранней стадии являются усталость, утомляемость, спад энергии и более тяжелая реакция организма на алкоголь. Чтобы диагностировать поражение печени, следует сделать биохимический анализ крови.

«Серьезные симптомы появляются только тогда, когда печень уже дошла до стадии цирроза, то есть когда она уже на 50% не работает», — заключил гепатолог.