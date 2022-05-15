Оценена вероятность полной изоляции России

Экономист Абрамов счел маловероятной полную экономическую изоляцию России

ВВП России будет зависеть от усиления санкций из-за спецоперации на Украине и эффекта от ранее введенных мер. Но полная экономическая изоляция страны маловероятна, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Полная изоляция

Тотальная блокада экономики страны другими государствами невозможна даже теоретически. Так специалист оценил три сценария влияния санкций на экономику России, который составила старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии Хели Симола.

«Сегодня изоляция — это страны, на которые приходится где-то 60 процентов мирового ВВП. 40 процентов мирового ВВП приходится на страны, которые поддерживают внешнеэкономические отношения с Россией, в том числе Китай, Индия, Бразилия, Иран, многие страны Латинской Америки. Третий сценарий нереалистичен не с точки зрения цифр, а с точки зрения вероятности этого события», — сказал он.

Реалистичный сценарий

Согласно прогнозу Хели Симолы, при действующих санкционных ограничениях на импорт валовая добавленная стоимость в российской экономике сократится почти на 4 процента. В случае полного запрета со стороны развитых стран ВВП упадет на 10 процентов, а при полном прекращении — на 18 процентов.

Что касается экспорта, его сокращение при аналогичном развитии событий сократит ВВП России на 1, 12 и 25 процентов соответственно.

По словам Александра Абрамова, вероятность падения добавленной стоимости на четверть составляет 0,001 процента.

«Мне кажется, реалистичный сценарий — это около 8-8,5 процента, та цифра, на которой сходятся и Всемирный банк, и Минэкономразвития России сегодня. В реалиях это может быть немножко даже меньше, потому что цена на нефть высокая, падение может оказаться на уровне 4-5 процентов. Это вполне реалистичный сценарий, хотя немного оптимистичный. Это возможно, если санкции будут сохраняться на нынешнем уровне», — отметил экономист.

Процентов 5 — это реалистичный сценарий. Если Евросоюз будет углублять это противостояние и будет стремиться к еще большему сокращению поставок нефти и газа, то это будет в районе 8-8,5 процентов Александр Абрамов кандидат экономических наук

Усиление санкций

Специалист отметил, что главный вопрос усиления ограничительных мер против Москвы заключается в том, решатся ли западные страны на введение полного эмбарго на поставку российских углеводородов.

«Основная неопределенность заключается в этом, насколько в этом направлении будет двигаться эволюция санкций. В отношении других, мне кажется, резервов у развитых стран осталось не так много. Санкции коварны тем, что их действие отложено. Для России введенные ранее санкции начнут усугубляться из-за недостатка импорта запчастей, комплектующих и так далее. Сейчас пока промышленность во многом работает на старых запасах, но сумеет ли промышленность в такое короткое время провести импортозамещение жизненно важных производств — машиностроения, химической промышленности и даже оборонно-промышленного комплекса (ОПК)? В этом большой риск, и он смещен в сторону того, насколько будут усугубляться последствия уже принятых санкций», — заключил специалист.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что нижняя палата парламента в течение весенней сессии рассмотрит инициативы для защиты граждан и экономики России в условиях санкций.

