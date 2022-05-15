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Умер американский рэпер Lil Keed

Американский рэп-исполнитель Lil Keed умер в возрасте 24 лет

Фото: @lilkeed

Американский рэп-исполнитель Lil Keed, сотрудничавший с другим известным рэпером Трэвисом Скоттом, умер в возрасте 24 лет. Этом сообщил брат умершего исполнителя Lil Gotit, передает РИА Новости.

О причинах смерти не сообщается. «Не могу поверить, что видел сегодня, как ты умер, брат, я выплакал все свои слезы. Я знаю, что бы ты хотел, чтобы я делал, и это тяжело для мамы, папы, наших братьев», — заявил брат исполнителя.

В феврале американский рэпер Snootie Wild скончался в результате огнестрельного ранения в шею в Хьюстоне, США. Хип-хоп-исполнителя застрелили на дороге. По словам полицейских, к автомобилю артиста подъехала другая машина, из которой вышли люди.

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Марина Совина
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