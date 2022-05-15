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В МИД Германии высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Германии Бербок заявила, что Швецию и Финляндию нужно быстро принять в НАТО

Фото: Reuters

Швецию и Финляндию необходимо быстро принять в НАТО, если две страны хотят стать членами североатлантического альянса. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, НАТО всегда будет оставаться оборонительным альянсом. Бербок сообщила, что кабмин Германии приготовил все необходимое для быстрой ратификации ФРГ соглашений о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

«Мы, партнеры по НАТО, ясно даем понять, что наши двери открыты для тех, кто нуждается в поддержке в сфере безопасности», — высказалась Бербок.

13 мая глава МИД Финляндии Пекки Хаависто сообщил, что страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели. Аналогичные действия планирует и Швеция.

Президент России Владимир Путин рассказал о последствиях вступления Финляндии в НАТО. По его словам, отказ этой страны от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности стране нет. Он отметил, что изменение внешнеполитического курса Финляндией может негативно сказаться на отношениях с Россией.

В Кремле сообщали, что после решения Финляндии и Швеции о подаче заявок для вступления в альянс Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны потенциальные угрозы от действий этих двух стран.

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Анастасия Шейкина
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