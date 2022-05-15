Раскрыты последствия отказа от российского газа

Посол России в ФРГ Нечаев выразил надежду на запуск газопровода «Северный поток-2»

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев в эфире телеканала «Соловьев Live» прокомментировал ситуацию с российским газопроводом «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

Нечаев напомнил, что в российский проект вложено «немало миллиардов», которые инвестировали и фирмы Германии, и Италии. Он выразил надежду на запуск газопровода «Северный поток-2». «Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь», — подчеркнул он.

Посол добавил, что с технической точки зрения «Северный поток-2» завершен. Трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом, что позволят проекту начать поставлять топливо в Германию. Однако Европа поддерживает отказ от российского энергоресурса, что грозит таким последствием, как рост цен.

«С другой стороны, есть политический заказ никак не пользоваться газом из России, наоборот, идти по пути сокращения импорта из России. К чему это приведет? Я думаю, что это приведет дополнительно к росту цен и на топливо, и на основные продукты, в том числе продовольственные», — заключил Нечаев.