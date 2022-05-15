План ЕС оплаты российского газа в обход санкций объяснили

Аналитик Рыков назвал казуистической формальностью план ЕС по оплате газа в обход санкций

Европейский союз (ЕС) не может сейчас отказаться от закупки российского газа. Для этого в объединении используют юридические уловки, чтобы оплата за углеводороды формально не нарушала санкции, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

Новый план

План, который, по данным агентства Bloomberg, предусматривает контроль платежа в валюте со стороны западных компаний до поступления на счет Газпромбанка, не меняет сути новой схемы оплаты за газ.

Ничего не изменится, просто-напросто Еврокомиссия привела существующее положение дел в соответствие со своими ограничениями Юрий Рыков заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

«Просто оно приняло ту ситуацию, что как только евро или доллары перейдут в Газпромбанк, обязательство как бы выполнено иностранной компанией, и они ничего не требуют от наших, грубо говоря, не следят больше за этими деньгами. Таким образом, оплата как бы произошла, и ничего не нарушено. Это чисто казуистическая формальность, с моей точки зрения», — пояснил специалист.

Санкции нарушены?

Согласно указу Владимира Путина о переходе на расчеты за газ с недружественными странами в рубли, иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». По мнению Юрия Рыкова, нарушает ли это ограничительные меры, может определить только сам Евросоюз.

«Как говорится, судьи кто? Ведь они сами судьи своих санкций. На самом деле решение очень простое — они поняли, что не могут сейчас отказаться от газа, значит, надо придумать любую казуистическую юридическую формулу, которая бы позволила им сказать, что они ничего не нарушают. Тут никаких глубоких и серьезных ходов нет», — сказал он.

Такие шаги нужны Евросоюзу, чтобы потянуть время и найти альтернативные источники закупки углеводородов. Евросоюз все еще намерен ввести полное эмбарго, уверен Юрий Рыков.

«Дело не в этих казуистических формальностях. Если бы они могли отказаться сейчас, не разрушая полностью экономику Евросоюза, они бы это сделали. Так что это просто отсрочка, потому что они не могут сразу отказаться. Так что, я думаю, весь курс будет продолжаться», — заключил аналитик.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) решили увеличить инвестиции в проекты сжиженного природного газа (СПГ).

