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Названа главная ошибка женщин с пышными формами при выборе одежды

The Sun: TikTok-блогерша назвала ошибкой выбор мешковатой одежды полными женщинами

Кадр: @lianelw / TikTok

Блогерша назвала главную ошибку, которую допускают женщины с пышными формами при выборе одежды. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал редакцию The Sun.

На размещенных карах юзерша с никнеймом lianelw привела свои рекомендации на тему стиля одежды для полных девушек. Тиктокерша порекомендовала не прятать фигуру под мешковатыми нарядами. При этом поклонница бодипозитива продемонстрировала свои видео 2019-2020 годов, на которых позировала в объемной футболке, джинсах свободного силуэта и бесформенном кардигане.

Также девушка рассказала, что некоторое время назад решила обновить гардероб, добавив в него яркие платья, юбки и подчеркивающую силуэт одежду из кожи. После смены имиджа блогерша, по ее словам, стала чувствовать себя увереннее и полюбила свое тело. В то же время она отметила, что является обладательницей размера XXL.

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Размещенный в сети ролик набрал более 114 тысяч лайков и больше 1,5 тысячи комментариев. Другие пользователи оставили комплименты под публикацией lianelw. «Я потеряла дар речи! Выглядишь потрясающе», «Ты меня вдохновляешь», «У меня размер XL, и я теряю терпение, когда ищу подходящую одежду», — писали юзеры.

Ранее в мае стилистка Клемми Филдсенд перечислила ключевые ошибки, которые допускают девушки с большой грудью при выборе одежды. Модный редактор заявила, что женщины часто покупают слишком тесные рубашки, которые расходятся в области бюста при движении. По мнению эксперта, данная ошибка визуально прибавляет лишние сантиметры к талии и делает верх более массивным.

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Полина Гераскина
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