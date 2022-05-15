Во время бунта в херсонской колонии погиб человек

В ходе организованной СБУ провокации в СИЗО Херсона погиб человек

Во время провокации в херсонской колонии, организованной Службой безопасности Украины (СБУ), погиб один человек. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«Он хотел убежать, перелезал через забор, его остановили», — рассказал он

11 мая заключенные СИЗО Херсона подняли бунт и попытались бежать в город. СИЗО, в котором произошел инцидент с заключенными, находится в центре города, в нем содержатся более 280 заключенных, в том числе осужденные за тяжкие преступления.

Исполняющий обязанности начальника херсонского следственного изолятора Игорь Гуряков раскрыл подробности бунта в херсонском СИЗО, возложив ответственность на Службу безопасности Украины (СБУ). Он отметил, что всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию.