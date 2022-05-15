Раскрыты подробности бунта в херсонском СИЗО

В херсонском СИЗО возложили ответственность за бунт на СБУ

Нисполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков в беседе с РИА Новости раскрыл подробности бунта в херсонском СИЗО, возложив ответственность на Службу безопасности Украины (СБУ).

«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении», — сказал он, добавив, что всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию.

Как рассказал Гуряков, 11 мая он получил команду от своего куратора из СБУ выпустить из камер всех заключенных, затем обстановка накалилась и начала выходить из-под контроля. В результате весь личный состав охраны объекта был расставлен по периметру.

После того, как осужденные начали приближаться к основному заграждению от них неоднократно потребовали прекратить противоправные действия и вернуться в камеры. Однако затем после того, как они начали штурм, сотрудники охраны применили оружие. «Сперва были выстрелы вверх, после — на поражение, в результате чего погиб один заключенный», — сказал офицер.

По его словам, после этого он связался с военным комендантом города и запросил об оказании помощи. В результате в СИЗО прибыли сотрудники российских правоохранительных органов для подавления бунта. Собеседник агентства подчеркнул, что сотрудники СБУ оказывали на него давление для его участия в организации беспорядков в СИЗО, давление «личного характера».

11 мая заключенные СИЗО Херсона подняли бунт и попытались бежать в город. СИЗО, в котором произошел инцидент с заключенными, находится в центре города, в нем содержатся более 280 заключенных, в том числе осужденные за тяжкие преступления. Среди них также есть 13 человек, приговоренных к пожизненному сроку. Беспорядки подавили украинские сотрудники СИЗО совместно с российской военной полицией.