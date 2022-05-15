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В Белоруссии допустили военные провокации со стороны Украины

В Минобороны Белоруссии заявили, что со стороны Украины могут быть любые провокации
Игорь Король

Игорь Король. Кадр: СТВ

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король допустил возможность военных провокаций со стороны Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ.

«Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми», — заявил Король.

Согласно имеющимся данным, около границ страны на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы, сообщил представитель Минобороны Белоруссии. Кроме того, на Ровенском направлении сосредоточены порядка 10 тысяч украинских военных, на Овручском направлении — 6 тысяч, на Черниговском – 4,5 тысячи. Среди них есть и артиллерийские, «вооруженные самыми современными американскими средствами», и подразделения противовоздушной обороны.

Ранее первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил о росте военной угрозы из-за действий НАТО у границ республики. По его словам, созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении.

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Марина Совина
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