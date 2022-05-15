Названа главная задача антироссийских санкций

Суздальцев заявил, что Запад блокирует развитие определенных отраслей экономики России

Политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью изданию «Украина.ру» назвал главную задачу санкций Запада против России. По его словам, основной целью ограничений является не нанесение ударов по России, а блокировка развития определенных отраслей экономики страны.

«С санкциями не будет инвестиций. А сейчас Запад готов нести большие потери, лишь бы санкции сохранялись. Мы пока особых потерь не получили, но мы должны понимать, что наша нефть идет с большими избытками. Зачастую ее перепродают, наживаясь на нашей беде. С этим можно было бы мириться, потому что мы традиционно привыкли работать по долгосрочным контрактам, сейчас такого нет», — заявил эксперт.

При этом Суздальцев отметил, что хоть Евросоюз и обозначил твердые намерения отказаться от российских энергоресурсов, ряд стран выразил несогласие с данной позицией, попросив сделать для них исключение из эмбарго на импорт нефти, поскольку они не имеют возможности закрыть потребность в черном золоте за счет альтернативных поставщиков.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров рассказал, что доллар для США имеет скорее политическую составляющую, нежели экономическую, и объяснил, по какому принципу Вашингтон предпринимает тот или иной шаг.