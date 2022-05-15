Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Госдуме рассказали о «власти доллара» в «сборе дани» США с других стран

Депутат Госдумы Федоров заявил, что США укрепляют доллар за счет санкций

Фото: Pixabay

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что доллар для США имеет скорее политическую составляющую, нежели экономическую, и объяснил, по какому принципу Вашингтон предпринимает тот или иной шаг.

По его словам, виртуальность американской валюты составляет 70 процентов. Он пояснил, что одна четверть доллара — это его материальная часть, а все остальное — навязанная политическая власть США.

«И это для всего мира, и на этом стоит доллар. И когда они вводят нам санкции, они укрепляют свой доллар. Да, они на это тратят что-то, но при этом они выигрывают больше, укрепляя свой доллар и свое экономическое лидерство, то есть, право собирать с других стран дань — будем называть вещи своими именами», — заявил депутат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина одержала победу на «Евровидении-2022»
Страны G7 решили увеличить инвестиции в проекты СПГ
Раскрыты последствия отказа от российского газа
Худрук московского театра вспомнил о наказаниях за подглядывание в годы СССР
Российские военные получат новые машины химической разведки
Twitter обвинил Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении
Открывший стрельбу в американском супермаркете мужчина вел прямую трансляцию
Врач развеял миф о безвредности вейпов
Байден решил сократить дефицит бюджета США
Страны G7 сделали заявление об экспорте украинского зерна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.