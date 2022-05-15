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Предсказано сокращение рынка смартфонов

TrendForce: в 2022 году продажи смартфонов снизятся из-за COVID-19 и инфляции

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Поставки смартфонов в первом квартале 2022 года упали на 12,8 процента. Об этом сообщается в отчете аналитического агентства TrendForce.

Специалисты компании выяснили, что за первые три месяца 2022 года производители смартфонов отгрузили на рынок около 310 миллионов единиц девайсов. По сравнению с предыдущим кварталом снижение составило 12,8 процента. Аналитики предсказывают, что во втором квартале снижение поставок и сокращение рынка продолжатся.

Основными причинами падения темпов производства специалисты агентства назвали новую вспышку COVID-19 в Китае и связанные с ней ограничения. Во втором квартале года кризис на Украине повлияет на темпы глобальной инфляции, по причине которой потребители будут реже приобретать новые устройства.

В отчете TrendForce говорится, что за весь 2022 год на рынок будет поставлено около 1,3 миллиарда единиц смартфонов. Аналитики также считают, что прогноз может быть пересмотрен в сторону понижения.

В агентстве заявили, что Китай остается главным рынком смартфонов в мире. По итогам года на его долю придется 21,1 процента, на второй и третьей позициях окажутся Индия и США, которые получат доли в 13,1 и 11 процентов соответственно.

Ранее российские ретейлеры рассказали, что продажи смартфонов в апреле снизились на 30 процентов. В тройке самых популярных производителей устройств оказались Samsung, Xiaomi и Realme.

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Андрей Ставицкий
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