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Блинкен рассказал об отражении агрессии России в новой стратегии НАТО

Госсекретарь США Блинкен заявил о сдерживании России согласно новой стратегии НАТО

Фото: Michele Tantussi / Reuters

В новой стратегической концепции НАТО будет отражено сдерживание любой агрессии со стороны России. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, стержень НАТО — понятие обороны и сдерживания, что и привело к созданию альянса. «И это касается в том числе сдерживания любой агрессии со стороны России, защиты от нее. Могу сказать с уверенностью, что это будет в полной мере отражено в стратегической концепции», — объяснил Блинкен.

Он также добавил, что страны НАТО планируют сохранять антироссийские санкции необходимое время.

Ранее Блинкен провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили дальнейшую поддержку Киева, а также оборонный потенциал альянса. В частности, Блинкен и Столтенберг раскритиковали проведение Россией специальной военной операции, заявив о готовности продолжать оказывать поддержку народу Украины.

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Варвара Кошечкина
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