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Более 40 следователей Международного уголовного суда приедут на Украину

Прокурор Международного суда ООН Хан заявил, что на Украину приедут 42 следователя
Карим Хан

Карим Хан. Фото: Mohamed Khidir/ Globallookpress.com

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) ООН Карим Хан заявил в интервью французской газете Le Monde, что на Украину приедут более 40 следователей.

«На следующей неделе 42 следователя будут отправлены на Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение», — указал он.

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Карим Хан отметил, что 30 следователей прикомандированы правительством Нидерландов, среди них судмедэксперты и аналитики. Прокурор заверил, что МУС не занимает ни сторону России, ни сторону Украины. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо исследовать факты и установить истину.

Хан сообщил, что у Международного уголовного суда есть соглашение о сотрудничестве с совместной следственной группой, сформированной Польшей, Литвой и Украиной. МУС сможет получить доступ к общим документам, однако не собирается раскрывать полностью собственную документацию, поскольку обязан следить «за действиями всех сторон в конфликте», добавил он.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну прибыл прокурор Международного уголовного суда. Глава государства также сообщил, что на Украине начала работу следственная группа прокуратуры МУС. Следователи, утверждает он, уже приступили к сбору данных о предполагаемых военных преступлениях.

В Кремле подчеркнули, что Россия не является участницей МУС, а поэтому у страны нет обязанности выполнять его решения.

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Марина Совина
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