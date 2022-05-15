В Британии заявили о конце «золотого века»

Экс-глава Sainsbury's Кинг заявил о конце «золотого века» дешевой еды в Великобритании

Бывший руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury's Джастин Кинг заявил, что в стране заканчивается «золотой век» дешевой еды. Об этом бизнесмен рассказал в интервью изданию The Guardian.

Экс-глава Sainsbury's и член наблюдательного совета директоров сети Marks & Spencer сообщил, что супермаркеты Британии вряд ли защитят своих покупателей от подорожания продуктов благодаря увеличившимся доходам. Гражданам придется выбирать, куда тратить свои средства, что непросто на фоне быстрой инфляции.

При этом Банк Англии ранее допускал, что инфляция в стране в 2022 году превысит 10 процентов, что станет рекордным показателем с 1982 года. Поэтому Кинг заявил о конце «золотого века» дешевой еды в Великобритании

«Пожалуй, золотая эра позади. Мы никогда прежде не тратили на продукты меньше чем сейчас, и спад был долгим и плавным. Поэтому я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но все же потребует корректировок семейного бюджета», — заявил экс-глава Sainsbury's.

По словам специалиста, многие семьи будут испытывать нехватку средств на продукты, поэтому властям страны придется ввести пособия для бедствующих домохозяйств. Однако подобное вмешательство следует сделать целенаправленным, поскольку для изменения положения потребуются «чрезвычайные суммы».