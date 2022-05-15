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Страны G7 сделали заявление об экспорте украинского зерна

Washington Post: страны G7 ищут альтернативные маршруты для перевозки украинского зерна

Фото: Pexels.com

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) рассказали о необходимости наладить морские экспортные пути для украинского зерна и сельскохозяйственной продукции, пишет The Washington Post.

Как уточнили политики, украинское зерно имеет важное значение для обеспечения мира продовольствием. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи стран G7 на пресс-конференции в субботу, 14 мая, сделала заявление, что «Большая семерка» ищет альтернативные маршруты для перевозки зерна с Украины.

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По данным издания, некоторые страны рассматривают Индию как альтернативный источник зерна, однако она запретила экспорт пшеницы, сославшись на собственные проблемы с продовольственной безопасностью.

Ранее сообщалось, что с Украины не могут вывезти почти 25 миллионов тонн зерна из-за логистических проблем — в частности, закрытия черноморских портов. Согласно данным Международного совета по зерну (IGC), до начала спецоперации Украина была четвертым по величине производителем кукурузы в мире и занимала шестое место по поставкам пшеницы.

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Марина Совина
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