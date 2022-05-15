Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США предрекли отставание от России и Китая в области искусственного интеллекта

Foreign Affairs: США серьезно отстают от России и КНР в области искусственного интеллекта

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

США начинают серьезно отставать от Китая и России в области военного искусственного интеллекта, пишет журнал Foreign Affairs.

По данным издания, ряд новых разработок США потерпел неудачу. Несмотря на то, что Пентагон десятилетиями говорит о важности развития новых технологий, включая искусственный интеллект и автономные системы, дело обстоит плохо, считают эксперты. Автор привел в пример создание прототипов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) X-45 и X-47A, способных вести разведку и наносить ракетные и бомбовые удары. Вооруженные силы США отказались от этих проектов.

Материалы по теме:
Где в Москве встретить роботов. Как роботы развлекают взрослых и детей в общественных местах и помогают им
Где в Москве встретить роботов.Как роботы развлекают взрослых и детей в общественных местах и помогают им
19 января 2022
«Люди останутся в стороне» До какой степени может поумнеть искусственный интеллект и опасно ли это для человека?
«Люди останутся в стороне»До какой степени может поумнеть искусственный интеллект и опасно ли это для человека?
25 апреля 2022

«За последние несколько лет Китай инвестировал в исследования и разработки в области нейросети примерно столько же, сколько Вашингтон, но он гораздо более активно интегрирует эту технологию в свои военную стратегию, планирование и системы вооружений», — подчеркнули эксперты.

Издание указало на то, что российские ученые также разрабатывают военные технологии с искусственным интеллектом, которые могут угрожать вооруженным силам противника. США предрекли отставание от России и КНР в области искусственного интеллекта.

Ранее The National Interest сообщала, что США обеспокоились возможностью использования Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев раскритиковал заявления стран G7 о санкциях и границах Украины
Россияне обсудили подходящее для использования советского хрусталя время
Заключенные херсонского СИЗО рассказали о провоцировании бунта
США предрекли отставание от России и Китая в области искусственного интеллекта
Россиянам раскрыли способ продлить срок службы смартфона
Отели Кубани и Крыма снизили цены из-за закрытых аэропортов
В Крыму предрекли выход взятых под контроль России регионов из состава Украины
Посол ЛНР в России заявил о скором окружении Северодонецка и Лисичанска
Предсказано сокращение рынка смартфонов
Названо бесплатное средство от жира на животе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.