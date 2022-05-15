США предрекли отставание от России и Китая в области искусственного интеллекта

Foreign Affairs: США серьезно отстают от России и КНР в области искусственного интеллекта

США начинают серьезно отставать от Китая и России в области военного искусственного интеллекта, пишет журнал Foreign Affairs.

По данным издания, ряд новых разработок США потерпел неудачу. Несмотря на то, что Пентагон десятилетиями говорит о важности развития новых технологий, включая искусственный интеллект и автономные системы, дело обстоит плохо, считают эксперты. Автор привел в пример создание прототипов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) X-45 и X-47A, способных вести разведку и наносить ракетные и бомбовые удары. Вооруженные силы США отказались от этих проектов.

«За последние несколько лет Китай инвестировал в исследования и разработки в области нейросети примерно столько же, сколько Вашингтон, но он гораздо более активно интегрирует эту технологию в свои военную стратегию, планирование и системы вооружений», — подчеркнули эксперты.

Издание указало на то, что российские ученые также разрабатывают военные технологии с искусственным интеллектом, которые могут угрожать вооруженным силам противника. США предрекли отставание от России и КНР в области искусственного интеллекта.

Ранее The National Interest сообщала, что США обеспокоились возможностью использования Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта.