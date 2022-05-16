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128-летняя южноафриканка раскрыла секрет долголетия

128-летняя жительница Южной Африки сочла шпинат и молоко одной из причин долголетия

Фото: chiara conti / Unsplash

Жительница Северо-Западной провинции Южной Африки отметила 128-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Daily Mirror.

Именинница Джоанна Мазибуко родилась 11 мая 1894 года на кукурузной ферме. Она была старшей из 12 братьев и сестер, трое из которых по-прежнему живы.

Южноафриканка выросла на свежем молоке и диком шпинате и считает, что такой рацион — одна из причин ее долголетия. При этом она признается, что сегодня ее питание изменилось.

Мазибуко рассказала, что с теплом вспоминает времена, когда жила на ферме. Женщина даже поделилась историей про нашествие саранчи. «Ее можно было ловить и есть. Было похоже, будто ешь мясо. Мы просто жарили ее и ели», — вспомнила она.

По словам Мазибуко, она вышла замуж за вдовца Ставана Мазибука. Женщина отметила, что не помнит, сколькл ей было лет на тот момент. В браке родились семеро детей, а после у супругов появились 50 внуков и правнуков.

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После смерти мужа женщина зарабатывала на жизнь, выполняя работу по дому для владельцев ферм: она гладила и убиралась. С 2001 года Мазибуко живет с сиделкой. По словам долгожительницы, между ними сформировалась крепкая связь.

На день рождения местные власти подарили южноафриканке диван. «У нас есть ее удостоверение личности. Нужно попытаться занести ее в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы ей воздали должное», — заявил мэр Матлосаны Джеймс Тсолела.

Ранее сообщалось, что 118-летняя французская монахиня Люсиль Рандон, признанная старейшим живущим человеком в мире, назвала неожиданную причину своего долголетия. По словам Рандон, ее жизнь была посвящена помощи людям.

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Евгения Черкасова
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