Автора песен Пугачевой и Рогозина обокрали в Подмосковье

Автора песен Пугачевой и Рогозина Андрея Ктитарева обокрали в Подмосковье

56-летнего музыкального исполнителя, композитора и автора песен Аллы Пугачевой, Дмитрия Рогозина и других российских артистов Андрея Ктитарева обокрали в Подмосковье. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В начале мая музыкант покинул свой загородный дом в деревне Палицы под Одинцово. В период его отсутствия на участок проникли грабители, которые попытались войти в дом. После неудачной попытки попасть в помещение злоумышленники разбили окно в бане и вынесли оттуда предметы бытовой техники. Вернувшись домой и обнаружив следы ограбления, Ктитарев обратился в полицию.

«Установлено, что в период со 2 мая на участок 56-летнего Андрея Ктитарева в деревне Палицы проникли неизвестные воры. Путем разбития окна в бане на участке потерпевшего грабители проникли в строение и вынесли бытовую технику: телевизор, электрический чайник и поливальный шланг», — заявил изданию источник в правоохранительных органах.

На месте преступления полицейские обнаружили отпечатки пальцев злоумышленников, сейчас личности грабителей устанавливаются.

Андрей Ктитарев — член Союза композиторов России, многократный лауреат телевизионного фестиваля «Песня года». Артист является автором хита Аллы Пугачевой «Нас бьют — мы летаем», а также известен своим сотрудничеством с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, исполнителями Олегом Газмановым, Надеждой Бабкиной, Николаем Басковым и многими другими известными артистами.

В начале мая 23-летняя балерина Большого театра Татьяна Осипова стала жертвой мошенников и перевела им один миллион рублей.