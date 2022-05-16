Минобороны заявило об уничтожении десяти беспилотников ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков сообщил об уничтожении ПВО 10 беспилотников ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять украинских беспилотников. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, беспилотные аппараты были сбиты в районах Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Харьковской области Украины.

«Над населенными пунктами Новосветловка (...), Дементиевка, Изюм и Малые проходы, (...) Донецк, Высокое и Калиновское уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства», — заявил представитель Минобороны.

Ранее ведомство заявило об уничтожении «Точки-У» и 15 украинских беспилотников. Всего с начала проведения Россией специальной операции на Украине и в Донбассе уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов и 889 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

О начале спецоперации 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины и помощь ДНР и ЛНР.