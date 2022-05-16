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Минобороны заявило об уничтожении десяти беспилотников ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков сообщил об уничтожении ПВО 10 беспилотников ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять украинских беспилотников. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, беспилотные аппараты были сбиты в районах Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Харьковской области Украины.

«Над населенными пунктами Новосветловка (...), Дементиевка, Изюм и Малые проходы, (...) Донецк, Высокое и Калиновское уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства», — заявил представитель Минобороны.

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Ранее ведомство заявило об уничтожении «Точки-У» и 15 украинских беспилотников. Всего с начала проведения Россией специальной операции на Украине и в Донбассе уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов и 889 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

О начале спецоперации 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины и помощь ДНР и ЛНР.

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Валерий Розенберг
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