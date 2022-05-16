Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Накрывший российский регион снежный циклон с ураганным ветром показали на видео

Мощный циклон с ветром и снегом накрыл Сахалинскую область

Мощный циклон с мокрым снегом и ураганным ветром накрыл Сахалинскую область. Видео с заснеженных улиц российского региона показали очевидцы во «ВКонтакте».

Уточняется, что из-за непогоды часть местных жителей осталась без электричества. В общей сложности за выходные 14 и 15 мая без света остались 17 населенных пунктов. Вернуть его в дома оказалось проблематичным из-за сошедшего селя.

По прогнозам регионального управления МЧС, в Сахалинской области будет подниматься уровень воды в реках, и это может привести к подтоплениям территорий.

Ранее в мае ураган обрушился на Курскую область. Ветер вырывал с корнем деревья и повредил ЛЭП, оставив местных жителей без связи и электричества. По данным МЧС, в Курске без света остались 9000 человек.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о поражении командного пункта 72-й бригады ВСУ
Двоих мужчин осудили за попытку контрабанды деталей к вертолету Ми-24 в Польшу
В Москве насильник сбежал через окно девятого этажа
Перечислены препятствия для быстрого отказа Европы от нефти и газа из России
Российская альтернатива Google Play стала доступна для пользователей
Китай назвал необоснованными призывы к соблюдению санкций против России
Тарасова одной фразой описала эмоции от отсутствия России на ЧМ по хоккею
Граничащий с Украиной российский регион отменил все коронавирусные ограничения
Стало известно об уничтожении до 100 бойцов ВСУ под Авдеевкой
Российские противолодочные самолеты провели учения над Охотским морем
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.