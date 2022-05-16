Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на российской трассе

Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на трассе в Нижегородской области

Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и «Газели» на трассе в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ni Mash».

По сведениям канала, водитель «Газели» не заметил междугороднюю маршрутку на российской трассе, выехал на встречную полосу и протаранил ее.

Сам автомобилист травм не получил. Пострадавших из микроавтобуса пассажиров с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

В обстоятельствах ДТП продолжают разбираться правоохранители.

Ранее в Санкт-Петербурге после столкновения двух маршруток пострадали 11 человек. Среди пострадавших в результате столкновения оказалось двое несовершеннолетних.