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Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на российской трассе

Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на трассе в Нижегородской области

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и «Газели» на трассе в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ni Mash».

По сведениям канала, водитель «Газели» не заметил междугороднюю маршрутку на российской трассе, выехал на встречную полосу и протаранил ее.

Сам автомобилист травм не получил. Пострадавших из микроавтобуса пассажиров с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

В обстоятельствах ДТП продолжают разбираться правоохранители.

Ранее в Санкт-Петербурге после столкновения двух маршруток пострадали 11 человек. Среди пострадавших в результате столкновения оказалось двое несовершеннолетних.

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Анна Щербакова
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