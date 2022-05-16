В России объяснили начало переговоров с украинскими военными с «Азовстали»

Сенатор Джабаров счел, что украинские силы на «Азовстали» пошли на диалог от безысходности

Желание украинских военных, которые вышли с завода «Азовсталь» в Мариуполе, провести переговоры можно объяснить безвыходным положением укрывающихся на территории предприятия, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Начало переговоров

По мнению сенатора, вслед за несколькими бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вышли из тоннелей с белым флагом, вскоре последуют остальные.

«Наверное, настало время, когда те, кто сидят в подвалах "Азовстали", должны понять, что иного выхода, кроме как сдаться властям ДНР, ЛНР и войскам России, у них нет. Если хотят сохранить свою жизнь, они должны выйти», — пояснил он.

Я надеюсь, что это только начало, [будет] цепная реакция, которая последует за этой первой партией Владимир Джабаров сенатор

Сроки полного перехода «Азовстали» под контроль российской стороны связаны с запасами продовольствия и боеприпасами, а также состоянием здоровья украинских военных, уверен Владимир Джабаров.

«Все зависит от того, в каком они состоянии. Есть ли у них еда, питье, боеприпасы — похоже, все у них заканчивается, либо уже закончилось. Они понимают, что никто им на помощь из Киева, а тем более из-за границы, не придет. Они стали, по сути, заложниками режима Украины», — отметил сенатор.

По данным Минобороны России, с заблокированными на «Азовстали» в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых. Также введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских солдат вывозят в больницу в Новоазовск на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ситуация на «Азовстали»

Как 16 мая сообщил основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский, украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры. По его словам, девять бойцов ВСУ представляют интересы большей части военных, которые остаются на «Азовстали».

Ранее силы батальона «Восток» заблокировали тоннель, по которому украинские военные покидали территорию завода, чтобы набрать воды в реке.

13 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поручение президента России Владимира Путина об эвакуации гражданских с территории комбината выполнено. По его словам, люди могли сами выбрать, куда они поедут — на территорию Украины или России.

7 мая Министерство обороны России отчиталось, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста завершило эвакуацию мирных жителей с территории комбината. При этом в ООН не смогли подтвердить, что все гражданские покинули «Азовсталь».

22 апреля Владимир Путин гарантировал жизнь всем, кто находится на территории осажденного предприятия, если они сложат оружия. 21 апреля российский лидер приказал отменить штурм «Азовстали».

Бои в Мариуполе шли с конца февраля по 4 мая, когда министр обороны Сергей Шойгу объявил переходе города под контроль российских сил. На территории завода «Азовсталь» по-прежнему находятся заблокированные украинские военнослужащие.

