Еврокомиссия оценила перспективы российской экономики

Еврокомиссия спрогнозировала рост ВВП России в 2023 году в 1,5 процента

Ситуация в российской экономике стабилизируется в 2023 году по мере приспособления к разрыву связей с Западом, однако рост экономики будет ослаблен. Соответствующие перспективы описываются в весеннем экономическом прогнозе Европейской комиссии (ЕК).

По оценкам ЕК, реальный рост ВВП в России в 2023 году может достигнуть 1,5 процента — в силу того, что импортозамещение, связанное с уходом западных компаний, может привести к снижению эффективности. При этом в текущем году, согласно прогнозам, ВВП снизится на 10,4 процента.

Импорт товаров и услуг в 2022 году сократится более чем на четверть, а в 2023 — вырастет на 5,4 процента к новой базе. Российский экспорт в этом году также снизится — более чем на 16 процентов, а в следующем году покажет небольшой рост к этому уровню — в пределах 4 процентов.

Инфляция по итогам текущего года превысит 20 процентов в силу сложностей с поставками и ростом цен на импорт. В 2023 году, считают в Еврокомиссии, показатель достигнет 10 процентов на фоне изменения потребительского поведения.

В еврозоне, согласно докладу Еврокомиссии, инфляция в 2022 году достигнет 6,1 процента, основной удар будет связан с подорожанием энергоносителей.