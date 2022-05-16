В России ответили на слухи об отправке боевой техники к финской границе

Заявления о технике, движущейся в Финляндию, являются ложными, заявили в пресс-службе ЗВО

Сообщения о военной технике, которая якобы движется в сторону границы с Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области, являются ложными. Так на соответствующие слухи ответили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) агентству РИА Новости.

Ранее в понедельник, 16 мая, в СМИ появилась информация о том, что в районе Выборга якобы была замечена военная техника, включая оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которая направлялась в сторону финской границы.

«В Выборгском районе Ленинградской области никакие войска не выдвигаются в сторону Финляндии», — опровергли в ведомстве.

При этом собеседник агентства указал на то, что в составе боевой техники, которая дислоцируется в Выборгском районе Ленинградской области, отсутствуют ракетные комплексы «Искандер».

15 мая глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия усилит группировку войск на финской границе. По его мнению, Финляндия и Швеция «не горели желанием» вступать в Североатлантический альянс, однако США упорно оказывают давление на эти скандинавские страны.