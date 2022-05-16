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Мужчина попал под суд из-за украденного лисой кошелька

Metro: велосипедист подобрал украденный лисой кошелек и попал под суд

Фото: Pixabay

Велосипедист подобрал украденный лисой кошелек в городе Оксфорд, Великобритания, попал под суд и получил год условного заключения. Об этом сообщает Metro.

Лиса схватила кошелек у человека, который обронил его, открывая дверь машины, и бросила посреди улицы. Хитрое животное попало на запись камеры наблюдения, когда убегало с добычей.

36-летний Касим Хуссейн увидел лежащий на земле кошелек, когда проезжал мимо на велосипеде. Он подобрал находку, положил ее содержимое к себе в карман и уехал. Спустя три минуты мужчина трижды воспользовался лежавшими в кошельке банковскими картами, чтобы купить сигареты и алкоголь в различных магазинах города. Четвертая транзакция была отменена банком. Кроме того, мужчина признал, что заходил в два магазина, где украл шоколад на 360 фунтов (28,5 тысячи рублей).

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Прокурор Анна Сойер-Брендиш в суде рассказала, что Хуссейну ранее предъявлялось 45 обвинений в совершении различных преступлений, включая кражу из магазинов. В качестве смягчающего обстоятельства адвокат Наваз Хан заявил, что последнее нарушение произошло чисто случайно, из-за действий лисы.

«Хуссейн просто проезжал мимо и увидел кошелек. Он остановился и нашел внутри кредитную карту. К сожалению, он не устоял перед соблазном», — сказала он.

В суде заявили, что ранее Хуссейн боролся с наркотической зависимостью, начал работать с фондом реабилитации и получал заместительную терапию. Утром перед посещением суда он сдал отрицательный тест на наркотики. Хан заявил, что мужчина во многом изменился в лучшую сторону.

Назначив мужчине наказание в виде года условного заключения, судья Кэй Уитакер заявила: «Мы заметили, что у вас есть существенная и длинная история нарушений закона. Тем не менее, вы пытались бороться с этим, и мы впечатлены тем, что вы сотрудничаете с фондом реабилитации и успешно прошли тест сегодня. Я не недооцениваю трудности борьбы с длительной наркозависимостью», — сказала она.

Суд обязал мужчину выплатить денежную компенсацию магазину.

Ранее сообщалось, что кот выбежал на дорогу, устроил аварию с участием двух автомобилей и сбежал. Пострадал ли кто-то из участников аварии, неизвестно.

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Алиса Дмитриева
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