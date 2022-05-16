Байдену предрекли «энергетический кошмар» из-за цен на газ

Politico: Байден столкнется с «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в США

Президенту США Джо Байдену и его администрации предрекли «энергетический кошмар» из-за роста цен на газ в стране. Об этом пишет Politico.

В американском издании считают, что пока Байден пытался бороться с высокими ценами на бензин, возникла еще одна проблема в сфере энергетики — рост цен на газ. Отмечается, что стоимость газа выросла до самого высокого уровня более чем за десятилетие, это привело к увеличению затрат в большинстве сфер: от отопления домов и готовки до производства химикатов и удобрений, рассказали в Politico.

Рост стоимости «голубого топлива» будет способствовать повышению инфляции, при этом у администрации Байдена мало рычагов для борьбы с увеличением стоимости газа, в отличие от ситуации с нефтью, говорится в материале.

В начале мая сообщалось, что цены на газ в США росли до 8,653 доллара за миллион британских термических единиц (MMBTU) — эквивалента примерно 310 долларов за тысячу кубометров. Речь идет о цене, в два раза превышающей показатели начала года и в значительной степени превосходящей средние данные за последние 10 лет — 3 доллара за MMBTU.

