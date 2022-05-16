Россиянин притворился туристом и обворовал монастырь

Житель Петербурга притворился туристом и обворовал монастырь на 430 тысяч рублей

Житель Санкт-Петербурга притворился туристом и обворовал новгородский Свято-Юрьев монастырь на 430 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным прокуратуры, Эдуард Дмитриев вместе с 51-летним сообщником под видом туристов изучили монастырские системы охраны и видеонаблюдения. Затем злоумышленники проникли в одно из помещений обители и выкрали из сейфа денежные средства.

В итоге районный суд приговорил россиянина к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком. Мужчинам вменяют кражу по третьей части статьи 158 («Кража») УК РФ.

Ранее в январе полиция раскрыла многолетнее дело о кражах со взломами домов богатых выходцев из Азии и Ближнего Востока в пригороде округа Колумбия. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что за нарушениями стоит международная преступная группировка туристов.