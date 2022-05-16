В Польше призвали демилитаризовать и переименовать Калининград

Экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев призвал демилитаризовать Калининград

Экс-замглавы Минобороны Польши, военный эксперт Ромуальд Шереметьев призвал демилитаризовать и переименовать российский Калининград. Его слова приводит издание DoRzeczy.

По словам военного эксперта, демилитаризацию и переименование города необходимо осуществить, если к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция. Он высказал мнение, что это укрепит восточный фланг альянса, так как обе страны имеют «приличные армии». «Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО», — добавил он.

Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно Ромуальд Шереметьев Экс-замглавы Минобороны Польши

Позже заявление Шереметьева прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он предположил, что в Польше идет «война за политическое наследие Качиньского». «И там, по-моему, такое соревнование между президентом Дудой, премьер-министром Моравецким и всякими другими отставными генералами», — отметил он. По мнению Алиханова, риторика Варшавы может поменяться, как только страна ощутит на себе отсутствие российского газа, угля и других тактически необходимых товаров.

Финляндия и Швеция стремятся в НАТО

Финляндия и Швеция официально сообщили о намерении вступить в НАТО 15 мая. Премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала это решение историческим. В свою очередь, в Стокгольме заявили, что будут работать над тем, чтобы страна вступила в альянс с оговорками против размещения ядерного оружия и постоянных военных баз на ее территории.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что российский лидер Владимир Путин «удивительно спокойно» отреагировал на желание страны вступить в НАТО. По его словам, разговор с президентом России был очень спокойным и хладнокровным. Он подчеркнул, что не услышал от него угроз в адрес Финляндии, с которыми выступали другие российские политики.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что решение Хельсинки стать членом НАТО было предсказуемым, но не самостоятельным. Теперь Москва усилит контроль своих границ, уверена она. Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев также заявил, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия усилит группировку войск на границе с этой страной.

Стратегический регион

Калининградская область может стать одной из важнейших территорий в условиях роста напряженности между НАТО и Россией, уверены журналисты канадского издания The Globe and Mail. По их мнению, с одной стороны, эксклав, расположенный между Польшей и странами Балтии, может стать одним из наиболее уязвимых регионов. В то же время его можно рассматривать как российский авангард в сердце Европы.

Так, на данный момент в Калининграде базируется Балтийский флот России. Помимо этого, в области есть современные вооружения. Одним из наиболее важных для российских сил участков журналисты сочли Сувалкский коридор — часть территории Польши и Литвы, отделяющая Калининград от союзника Москвы Белоруссии. Они предположили, что НАТО необходимо усилить безопасность коридора, но при этом не спровоцировать рост напряженности и эскалацию.

В свою очередь, профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф назвал Калининград «непотопляемым авианосцем», подрывающим силы НАТО в Северной Европе. По его словам, эксклав расширяет влияние России и создает «зонтик безопасности».

До этого бывший замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе заявил, что новая военно-морская база российского флота в Калининградской области стала стратегическим ответом Москвы на приближение НАТО к ее границам. По его словам, любая военно-морская база выполняет две основные функции: охрана рубежей, входящих в зону интересов страны, и возможное нанесение ответных ударов в случае какой-либо агрессии. В частности, база будет также обеспечивать заходы российских крупнотоннажных военных кораблей.