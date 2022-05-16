Германия сообщила о высоком уровне запасов газа

BNetzA: газовые хранилища в Германии к середине мая заполнены на 40,8 процента

По состоянию на середину мая газовые хранилища в Германии заполнены на 40,8 процента. Это достаточно высокий уровень: в 2015-м, 2017-м, 2018-м и 2021 годах он был значительно ниже. Об этом говорится в отчете Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA).

В настоящее время поставки топлива в Германию стабильны, их безопасность гарантирована, а объем закупок в целом не изменился. Как указано в документе, регулятор внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и нынешних санкций против «Газпрома».

На выходных министр экономики Германии Роберт Хабек объявил, что страна сможет пережить зиму даже в случае прекращения поставок российского газа, если у нее будут полные хранилища к концу года. Для этого следует подключить к сети две арендованных плавучих установки (FSRU) для регазификации сжиженного природного газа (СПГ).

Он подчеркнул, что промышленности и частным лицам Германии надо будет сократить потребление энергии примерно на десять процентов, чтобы при этом не попасть в «бедственное положение». При этом Хабек признал, что в такой ситуации цены будут достаточно высокими, а резервуары к концу зимы опустеют.