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Германия сообщила о высоком уровне запасов газа

BNetzA: газовые хранилища в Германии к середине мая заполнены на 40,8 процента

Фото: Ints Kalnins / Reuters

По состоянию на середину мая газовые хранилища в Германии заполнены на 40,8 процента. Это достаточно высокий уровень: в 2015-м, 2017-м, 2018-м и 2021 годах он был значительно ниже. Об этом говорится в отчете Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA).

В настоящее время поставки топлива в Германию стабильны, их безопасность гарантирована, а объем закупок в целом не изменился. Как указано в документе, регулятор внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и нынешних санкций против «Газпрома».

На выходных министр экономики Германии Роберт Хабек объявил, что страна сможет пережить зиму даже в случае прекращения поставок российского газа, если у нее будут полные хранилища к концу года. Для этого следует подключить к сети две арендованных плавучих установки (FSRU) для регазификации сжиженного природного газа (СПГ).

Он подчеркнул, что промышленности и частным лицам Германии надо будет сократить потребление энергии примерно на десять процентов, чтобы при этом не попасть в «бедственное положение». При этом Хабек признал, что в такой ситуации цены будут достаточно высокими, а резервуары к концу зимы опустеют.

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Платон Щукин
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