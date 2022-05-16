Джейсон Момоа начал встречаться с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес

People: звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа начал встречаться с актрисой Эйсой Гонсалес

Джейсон Момоа, известный по роли кхала Дрого в «Игре престолов», начал встречаться с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. Об этом сообщает издание People со ссылкой на собственные источники.

«Сейчас они оба заняты работой, но веселятся вместе. Пока [в их отношениях] ничего серьезного», — заявил собеседник, близкий к паре. Другой источник подтвердил, что звезды встречаются, и отметил, что Момоа с большой заботой относится к артистке.

В январе стало известно, что Джейсон Момоа расстался с актрисой Лизой Боне после 16 лет отношений. Пара отметила, что наступило время перемен, которое затронуло и их семью. Они пояснили, что решили объявить о своем разрыве не ради внимания прессы, а потому что хотят «идти по жизни с честью и достоинством».

Артисты познакомились в 2005 году. В 2007-м у них родилась дочь Лола Айолани Момоа, а годом позднее на свет появился их сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа. Несмотря на длительные отношения, пара поженилась только в 2017 году.