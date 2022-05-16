Эксперт по питанию порекомендовал отказаться от некоторых продуктов перед сном
Эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль рекомендовал отказаться от употребления мороженого и некоторых других категорий продуктов перед сном. Его слова приводит Daily Express.
Специалист заявил, что мороженое содержит много сахара, который, как и кофеин, обладает мощным стимулирующим эффектом и вызывает резкое повышение уровня инсулина в крови. По его словам, употребление этого лакомства по вечерам может спровоцировать проблемы с засыпанием и даже бессонницу.
Аналогичное действие на организм оказывают острая пища, газированные напитки, шоколад, крепкий чай, сыр и пирожные, поэтому перед сном их лучше не есть. «Когда вы едите, ваше тело преобразует пищу в энергию, которая не дает вам заснуть. Из-за ночных перекусов может возникнуть несварение желудка, вызывающее вздутие и дискомфорт в области живота», — уточнил он.
Безопасно, по словам Видаля, перекусить вечером бананами или небольшим количеством миндаля. В этих продуктах содержатся калий, магний и кальций, которые способствуют расслаблению мышц и превращают аминокислоту трипофан в способствующий быстрому засыпанию мелатонин.
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