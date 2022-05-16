Эксперт по питанию порекомендовал отказаться от некоторых продуктов перед сном

Эксперт по питанию Видаль заявил, что мороженое перед сном может спровоцировать бессонницу

Эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль рекомендовал отказаться от употребления мороженого и некоторых других категорий продуктов перед сном. Его слова приводит Daily Express.

Специалист заявил, что мороженое содержит много сахара, который, как и кофеин, обладает мощным стимулирующим эффектом и вызывает резкое повышение уровня инсулина в крови. По его словам, употребление этого лакомства по вечерам может спровоцировать проблемы с засыпанием и даже бессонницу.

Аналогичное действие на организм оказывают острая пища, газированные напитки, шоколад, крепкий чай, сыр и пирожные, поэтому перед сном их лучше не есть. «Когда вы едите, ваше тело преобразует пищу в энергию, которая не дает вам заснуть. Из-за ночных перекусов может возникнуть несварение желудка, вызывающее вздутие и дискомфорт в области живота», — уточнил он.

Безопасно, по словам Видаля, перекусить вечером бананами или небольшим количеством миндаля. В этих продуктах содержатся калий, магний и кальций, которые способствуют расслаблению мышц и превращают аминокислоту трипофан в способствующий быстрому засыпанию мелатонин.

Ранее российский врач-эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, как связаны ожирение и стресс. По его словам, именно нервное напряжение приводит к компульсивному перееданию, что и приводит к появлению лишнего веса.