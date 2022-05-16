Названы сроки возобновления работы автозавода «Москвич»

Заммэра Москвы Ликсутов: сборка автомобилей на автозаводе «Москвич» начнется до конца года

Сборку новых автомобилей на переданном на баланс города автомобильном заводе «Москвич» возобновят до конца года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24».

По словам Ликсутова, сборка станет первым этапом, в перспективе «планируется максимальная локализация производства».

«Мэр города принял решение о том, что этот завод должен стать городским предприятием фактически. Цель, которую он поставил, — это сохранить производственный потенциал, то есть на этом месте будет обязательно только автозавод <...> обеспечить до конца года начало сборки нового автомобиля, который мы [подготовим] совместно с «КамМАЗом» и институтом НАМИ», — рассазал Ликсутов.

Также заммэра отметил, что коллектив завода сохранят. Кроме того, всем сотрудникам будут выплачены имеющиеся перед ними долги по зарплате.

О возобновлении производства автомобилей под историческим брендом после передачи завода Renault в Москве властям города сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Он также рассказал, что в будущем предприятие будет выпускать электромобили. Автомобили «Москвич» могут начать производить в России уже в 2022 году.