Названы сроки возобновления работы автозавода «Москвич»
Сборку новых автомобилей на переданном на баланс города автомобильном заводе «Москвич» возобновят до конца года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24».
По словам Ликсутова, сборка станет первым этапом, в перспективе «планируется максимальная локализация производства».
«Мэр города принял решение о том, что этот завод должен стать городским предприятием фактически. Цель, которую он поставил, — это сохранить производственный потенциал, то есть на этом месте будет обязательно только автозавод <...> обеспечить до конца года начало сборки нового автомобиля, который мы [подготовим] совместно с «КамМАЗом» и институтом НАМИ», — рассазал Ликсутов.
Также заммэра отметил, что коллектив завода сохранят. Кроме того, всем сотрудникам будут выплачены имеющиеся перед ними долги по зарплате.
О возобновлении производства автомобилей под историческим брендом после передачи завода Renault в Москве властям города сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Он также рассказал, что в будущем предприятие будет выпускать электромобили. Автомобили «Москвич» могут начать производить в России уже в 2022 году.