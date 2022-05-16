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В Шри-Ланке закончился бензин

Премьер Шри-Ланки Викрамасингхе заявил, что запасов бензина страны хватит на один день

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

В Шри-Ланке почти закончился бензин. Об этом заявил премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе, его слова приводит «Интерфакс».

Комментируя сложившуюся в стране ситуацию, премьер указал, что имеющихся запасов хватит «только на один день». По его прогнозам, следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми для местных жителей.

«Мы должны подготовиться к тому, что нам придется пойти на некоторые жертвы и столкнуться с вызовами», — предупредил Викрамасингхе. Он также поднял вопрос о приватизации авиакомпании SriLankan Airlines и выразил опасения относительно возможного роста инфляции.

Премьер добавил, что в стране зафиксирован недостаток 14 жизненно важных медицинских препаратов, и подчеркнул важность срочной оплаты лекарств, доставляемых в страну. Он также отметил, что ежедневный период отключения электричества в стране может быть увеличен — по его оценкам, он может составлять от 15 часов в день.

Ранее находящимся на Шри-Ланке россиянам дали советы по безопасному отдыху.

Шри-Ланку на протяжении нескольких месяцев сотрясают протесты. Демонстранты выступают за отставку президента и правительства. Кроме того, в стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств.

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Варвара Кошечкина
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