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Китай призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции

Представитель МИД Китая Лицзянь призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции
Чжао Лицзянь

Чжао Лицзянь . Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Государства «Большой семерки» (G7) должны прекратить вводить незаконные санкции и провоцировать цветные революции в странах мира. С таким призывом выступил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

Он также призвал страны G7 «сфокусироваться на мире и развитии во всем мире, прекратить применять двойные или даже множественные стандарты». Дипломат добавил, что «Большая семерка» должна «прекратить по поводу и без направлять военные самолеты и корабли к "порогу" других стран для демонстрации своей силы».

Ранее Лицзянь заявил, что Пекин считает необоснованными призывы западных стран соблюдать антироссийские санкции. По словам дипломата, Китай стремится решить свои проблемы, занимая независимую позицию. Он также заявил, что Пекин против «односторонних санкций, которые не учитывают международное право и роль ООН».

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Николай Чигасов
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