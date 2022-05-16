НХЛ ввела новое правило для российских победителей Кубка Стэнли
Национальная хоккейная лига (НХЛ) ввела новое правило для российских победителей Кубка Стэнли. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, лига не позволит российскому игроку привезти трофей в страну в случае победы его команды. Причиной стало то, что НХЛ разорвала отношения с Россией, а значит, не может проводить официальные мероприятия на территории страны. В руководстве лиги считают, что данном случае дело касается не отдельного спортсмена, а всей структуры.
8 марта НХЛ приостановила контакты с представителями Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лига потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ.
Последние пять лет Кубок Стэнли приезжал в Россию, так как в составе команд-победителей выступали россияне. В прошлом и позапрошлом годах ими стали Андрей Василевский, Никита Кучеров, и Михаил Сергачев в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг».