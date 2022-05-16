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Спорт

НХЛ ввела новое правило для российских победителей Кубка Стэнли

«Матч ТВ»: НХЛ не позволит российским хоккеистам привезти Кубок Стэнли в страну

Фото: АГН «Москва»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) ввела новое правило для российских победителей Кубка Стэнли. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, лига не позволит российскому игроку привезти трофей в страну в случае победы его команды. Причиной стало то, что НХЛ разорвала отношения с Россией, а значит, не может проводить официальные мероприятия на территории страны. В руководстве лиги считают, что данном случае дело касается не отдельного спортсмена, а всей структуры.

8 марта НХЛ приостановила контакты с представителями Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лига потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ.

Последние пять лет Кубок Стэнли приезжал в Россию, так как в составе команд-победителей выступали россияне. В прошлом и позапрошлом годах ими стали Андрей Василевский, Никита Кучеров, и Михаил Сергачев в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Анастасия Борисова
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